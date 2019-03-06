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15:21

Индийцы сделали очень роскошный дом на колесах

В салоне Pinnacle Finetza можно оборудовать спальню, кухню, душ и туалет

Индийский производитель домов на колесах Pinnacle представил свой первый роскошный моторхоум с выдвижной задней частью кузова. Модель Finetza можно оборудовать восемью полноценными спальными местами и выбрать любой вариант декора салона.
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В Pinnacle Finetza можно разместить от двух до восьми кроватей. Производитель предлагает фиксированные и раздвижные варианты. Дополнительно спальню можно оборудовать панорамной крышей. Столики также могут быть раскладными, сдвижными или фиксированными. В каждом моторхоуме предусмотрено специальное звукоизолированное пространство.

Среди доступного для Pinnacle Finetza оснащения значатся телевизоры, домашний кинотеатр, фоновая подсветка салона с различными программами, кухня с холодильником и микроволновкой, туалет и душ. Автомобиль оборудован розетками на 12 и 220 вольт для подключения различных устройств, а также точкой доступа WiFi.

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Цена Pinnacle Finetza составляет минимум шесть миллионов рупий (5,62 миллиона рублей по текущему курсу) плюс цена базового автомобиля (1-2 миллиона рупий).

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