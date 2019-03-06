Индийцы сделали очень роскошный дом на колесах

В Pinnacle Finetza можно разместить от двух до восьми кроватей. Производитель предлагает фиксированные и раздвижные варианты. Дополнительно спальню можно оборудовать панорамной крышей. Столики также могут быть раскладными, сдвижными или фиксированными. В каждом моторхоуме предусмотрено специальное звукоизолированное пространство.