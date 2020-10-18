17:17

Пожарные уничтожили 770-сильный Mustang GT500 ради тренировок

Американские спасатели отработали навыки на новом спорткаре Shelby Mustang

© Dearborn Fire Department через facebook.com
Сергей Ильин
Пожарные города Дирборн (штат Мичиган, США) уничтожили 770-сильный Ford Mustang Shelby GT500, тренируя навыки оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. По легенде, спасателям было необходимо извлечь из повреждённого автомобиля с заблокированными дверями раненого пассажира.

Спасатели подчёркивают, что для быстрых и скоординированных действий в случае ДТП необходимы ежедневные тренировки, а лучше всего навыки отрабатываются в условиях, приближенных к реальным. Поэтому пожарным важно регулярно практиковаться на настоящих транспортных средствах, чтобы уметь быстро отключать питание, аккуратно разбивать стёкла и срезать наружные кузовные панели.

Dearborn Fire Department через facebook.com
Dearborn Fire Department через facebook.com

Необычный автомобиль для тренировок — редкий 770-сильный Shelby Mustang GT500 — подарен пожарному департаменту Дирборна фирмой Ford. Спорткар относится к категории предсерийных, поэтому его продажа и последующая эксплуатация были невозможны. Обычно автопроизводители уничтожают прототипы, но Ford решил, что тестовый экземпляр может быть полезным до утилизации.

На прошлой неделе пожарные США пожаловались на неготовность к тушению электромобилей. Пока возгорание электрокаров не входит в перечень самых распространённых инцидентов, но, как только проблема станет актуальной, автопроизводители наверняка помогут спасателям и выделят списанные электрокары для отработки навыков.

Источник: Dearborn Fire Department