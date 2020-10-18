Пожарные уничтожили 770-сильный Mustang GT500 ради тренировок

Спасатели подчёркивают, что для быстрых и скоординированных действий в случае ДТП необходимы ежедневные тренировки, а лучше всего навыки отрабатываются в условиях, приближенных к реальным. Поэтому пожарным важно регулярно практиковаться на настоящих транспортных средствах, чтобы уметь быстро отключать питание, аккуратно разбивать стёкла и срезать наружные кузовные панели.
Необычный автомобиль для тренировок — редкий 770-сильный Shelby Mustang GT500 — подарен пожарному департаменту Дирборна фирмой Ford. Спорткар относится к категории предсерийных, поэтому его продажа и последующая эксплуатация были невозможны. Обычно автопроизводители уничтожают прототипы, но Ford решил, что тестовый экземпляр может быть полезным до утилизации.
На прошлой неделе пожарные США пожаловались на неготовность к тушению электромобилей. Пока возгорание электрокаров не входит в перечень самых распространённых инцидентов, но, как только проблема станет актуальной, автопроизводители наверняка помогут спасателям и выделят списанные электрокары для отработки навыков.