Пожарные признались, что не подготовлены к тушению электрокаров

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) пришёл к выводу, что только 25 процентов американских пожарных подготовлены к тушению электрокаров и ознакомлены со спецификой борьбы с огнём в случаях, когда пламенем охвачены аккумуляторные ячейки.
Каждый второй пожарный, опрошенный Национальным советом по безопасности на транспорте, признался, что не проходил инструктаж по тушению литий-ионных батарей электромобилей; почти ⅔ пожарных департаментов и добровольческих подразделений объяснили отсутствие алгоритма действий и технических средств для тушения электрокаров нехваткой финансирования.
По состоянию на конец 2018 года, в среднем пожары происходили только в трёх процентах дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. Доля катастроф, в которых загорались электромобили, ещё меньше — не более двух процентов.
Однако популярность электрокаров стремительно растёт, а с тушением литий-ионных батарей есть сложности: возникает угроза взрыва или поражения огнеборцев электрическим током, а уже потушенные аккумуляторы имеют склонность к самовоспламенению.