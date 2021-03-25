Стало известно, как часто в России горят китайские автомобили

И Haval, и Geely в результате отозвали все проданные в России автомобили потенциально опасных моделей. Так, Haval направил в сервисы для замены топливных трубок 16 075 экземпляров F7 и F7x, реализованных с мая 2019 года по январь 2021 года.

Geely в свою очередь объявила об отзыве 18 670 кроссоверов Atlas, пояснив, что на указанных автомобилях «существует вероятность накопления статического электричества в условиях экстремально низких температур».