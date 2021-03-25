Стало известно, как часто в России горят китайские автомобили

По данным ведомства, с декабря 2020 года по февраль 2021 года включительно на территории ХМАО–Югры произошло 212 возгораний транспортных средств, лишь 18 из которых — это автомобили китайских марок, то есть их доля составляет 8,5 процента. При этом, по неподтвержденной информации, количество сгоревших кроссоверов Haval могло достигать 40 штук.
В МЧС сообщают, что поврежденных огнем машин было по девять у Haval и Geely: на 10 их 18 машин возгорание произошло из-за неисправности электрооборудования, а причиной еще восьми пожаров стала «неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства».
Эксперты из ФГБУ СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» пришли к выводу, что в двух случаях возгорание произошло из-за воспламенения паров бензина в результате разгерметизации топливной системы под воздействием источников зажигания – статического электричество или искры.
И Haval, и Geely в результате отозвали все проданные в России автомобили потенциально опасных моделей. Так, Haval направил в сервисы для замены топливных трубок 16 075 экземпляров F7 и F7x, реализованных с мая 2019 года по январь 2021 года.
Geely в свою очередь объявила об отзыве 18 670 кроссоверов Atlas, пояснив, что на указанных автомобилях «существует вероятность накопления статического электричества в условиях экстремально низких температур».