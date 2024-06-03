Минздрав утвердил новый состав автомобильной аптечки

Туда добавили изотермическое оделяло и карандаш

В России изменились требования к содержанию автомобильной аптечки. Отныне в ней должно быть изотермическое одеяло для переохлаждения или перегрева, второе устройство для проведения искусственного дыхания «рот в рот», блокнот формата не менее А7, маркер либо карандаш. Требования начнут действовать с 1 сентября 2024 года, но старыми аптечками можно пользоваться до 1 сентября 2027-го.