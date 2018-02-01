Первый Rolls-Royce Phantom продали в 1,5 раза дороже розничной цены

Компания Rolls-Royce продала на аукционе первый экземпляр седана Phantom нового поколения. Автомобиль ушел за 780 тысяч долларов (44 миллиона рублей). При этом розничная цена машины не превышает 500 тысяч долларов.

Торги за автомобиль состоялись на аукционе в рамках «Зимнего фестиваля вина», проходящего в американском городе Нейплс, штат Флорида. Владельцами машины стали Джон Мейсон и его жена Бонни из штата Огайо

Вместе с автомобилем супруги Мейсон получили бутылку вина от винодельни Alpha Omega и возможность выступить в роли судьи на премии «Автомобиль года» от издания Robb Report. Средства, вырученные от продажи седана, направят в благотворительный фонд Naples Children & Education Foundation.

Rolls-Royce Phantom нового поколения дебютировал летом 2017 года. Машину построили на новой платформе, получившей название «Архитектура роскоши». Ее планируется использовать для постройки других моделей марки. Например, первого внедорожника Rolls-Royce под кодовым названием Project Cullinan.

Седан получил 6,75-литровый 12-цилиндровый твин-турбо мотор, выдающий 571 силу и 900 Нм крутящего момента, адаптивную пневмоподвеску и полноуправляемое шасси.