Торги за первый экземпляр «заряженного» суперкара пройдут в середине января

Пульс

Первый новый Corvette ZR1 пустят с молотка

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4 января 2018

На торгах аукционного дома Barrett-Jackson продадут первый собранный экземпляр «заряженной» ZR1-версии суперкара Chevrolet Corvette последнего поколения. Торги пройдут с 13 по 21 января.

Дебют новой модификации «Корвета» состоялся в середине ноября на автосалоне в Дубае. Модель оснащена 6,2-литровой «восьмеркой» с приводным нагнетателем. Мощность двигателя составляет 765 лошадиных сил. Сочетается он либо с семиступенчатой «механикой», либо с восьмидиапазонным «автоматом». Максимальная скорость модели равна 338 километрам в час.

От базового варианта двухдверки новинка также отличается аэродинамическим обвесом. Причем задние крылья (для ZR1 предлагаются два варианта заднего крыла) крепятся не к кузовным элементам, а к компонентам шасси, как на гоночных автомобилях.

Вместе с «Корветом», на торгах Barrett-Jackson 13-21 января будут продаваться первый Ford GT текущего поколения, который выставили на продажу ради благотворительности. Машину пожертвовал американский мультимиллионер Рон Прат – основатель и руководитель строительной компании Pratte Development co., Inc..

Ford GT Рона Прата

Ford GT Рона Прата

Это не единственные машины, которые в середине января продадут на торгах Barrett-Jackson ради сбора средств на благотворительность. Так, например, компания Ford пожертвовала для этих целей особый «Мустанг», точной информации о котором пока нет.

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