Fisker показал конкурента Tesla Model Y

Кроссовер Fisker оснастят двумя электромоторами (по одному на каждой оси) и блоком батарей емкостью 80 киловатт-часов. У автомобиля будет съемная или убирающаяся с помощью электропривода секция крыши, которая позволит «наслаждаться поездками с открытым верхом без ущерба для структурной целостности кузова».

Производитель обещает просторный салон, огромный проекционный дисплей и интеллектуальный интерфейс бортовой системы. Кроме того, вседорожник получит «элементы дизайна, которые традиционно использовались для суперкаров». Ожидается, что прототипы модели появятся уже к концу этого года.