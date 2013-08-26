"Хонда" освежила внешность универсала Fit Shuttle

От предшественника рестайлинговый универсал можно отличить по модернизированному дизайну переднего бампера, другой решетке радиатора и доработанной светотехнике. Гибридный вариант дополнительно получил подрулевые лепестки переключения передач, подогрев передних кресел и новые колесные диски.

Список оборудования расширился за счет сигнализации и системы помощи при старте на подъеме.