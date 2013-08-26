"Хонда" освежила внешность универсала Fit Shuttle

"Хонда" освежила внешность универсала Fit ShuttleОбновленный универсал Honda Fit получил иной дизайн передка
Компания Honda представила обновленный универсал Fit Shuttle и его гибридную модификацию, предназначенные для японского рынка. Модель получила лишь слегка доработанную внешность.
Компания Honda представила обновленный универсал Fit Shuttle и его гибридную модификацию, предназначенные для японского рынка.
Фото: Honda Motor Co.
От предшественника рестайлинговый универсал можно отличить по модернизированному дизайну переднего бампера, другой решетке радиатора и доработанной светотехнике. Гибридный вариант дополнительно получил подрулевые лепестки переключения передач, подогрев передних кресел и новые колесные диски.
Список оборудования расширился за счет сигнализации и системы помощи при старте на подъеме.
Фото: Honda Motor Co.
Техническая начинка осталась прежней. Универсал Fit Shuttle оснащается 120-сильным агрегатом 1.5, а гибрид комплектуется силовой установкой, сочетающей в себе 88-сильный двигатель 1.3 и электромотором мощностью 14 лошадиных сил. Модель предлагается как с передним, так и с полным приводом.
В Японии цены на обновленный универсал Fit Shuttle начинаются от 1,64 миллиона иен (около 16,6 тысячи долларов США).