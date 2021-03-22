22 марта, 18:01

Видео: горящий фургон на полной скорости несется по склону в обрыв

Необычные кадры запечатлел видеорегистратор полицейского

Кадр из видео © 5NEWS / YouTube
Анастасия Мельник
Эффектные и в то же время ужасающие кадры удалось запечатлеть видеорегистратору полицейского американского штата Арканзас. Патрулировавший улицы офицер наткнулся на полыхающий фургон, который внезапно покатился на наблюдавшего за пожаром мужчину.

Полицейский небольшого города Фейетвилл в американском штате Арканзас выполнял ежедневное патрулирование местных улиц. В какой-то момент офицер заметил припаркованный возле одного из частных домов фургон с прицепом, полностью объятый пламенем. На проезжей части за происходящим наблюдал мужчина. Был ли он владельцем горящего транспортного средства или нет, доподлинно неизвестно.

В тот момент, когда офицер припарковал служебный автомобиль неподалеку от места событий, горящий фургон на полной скорости покатился вниз на прохожего. К счастью, мужчина находился на достаточном расстоянии, поэтому успел избежать неминуемой гибели. Грузовик с прицепом пронесся вниз по склону и вылетел в канаву.

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Несмотря на возможные последствия, на пути горящего транспортного средств не оказалось никаких препятствий. К тому же офицер полиции, не дожидаясь прибытия пожарных, принялся в одиночку тушить автомобиль при помощи собственного огнетушителя. Прибывшие на место спасатели сообщили, что причиной возгорания фургона стали неисправности в системах питания и зажигания.

В феврале прошлого года в Сети появилось видео с горящей Ferrari F40. В ходе инцидента, который произошел в Монако, автомобиль загорелся во время движения и владелец, судя по всему, даже не пытался его потушить.

Источник: 5NEWS / YouTube