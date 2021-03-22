Видео: горящий фургон на полной скорости несется по склону в обрыв

Полицейский небольшого города Фейетвилл в американском штате Арканзас выполнял ежедневное патрулирование местных улиц. В какой-то момент офицер заметил припаркованный возле одного из частных домов фургон с прицепом, полностью объятый пламенем. На проезжей части за происходящим наблюдал мужчина. Был ли он владельцем горящего транспортного средства или нет, доподлинно неизвестно.

В тот момент, когда офицер припарковал служебный автомобиль неподалеку от места событий, горящий фургон на полной скорости покатился вниз на прохожего. К счастью, мужчина находился на достаточном расстоянии, поэтому успел избежать неминуемой гибели. Грузовик с прицепом пронесся вниз по склону и вылетел в канаву.