Toyota научила Prius работать на спирте

Компания Toyota построила на базе «Приуса» гибридный прототип, который может работать как на обычном бензине, так и на биоэтаноле (топливо E100), выработанном из сахарного тростника. Автомобиль представили в бразильском Сан-Паулу.

В «Тойоте» не называют характеристики гибридной силовой установки, работающей на спирте. Агрегаты обычного серийного Prius, который оснащается бензиновым мотором 1.8 и электродвигателем, выдают в сумме 122 лошадиные силы.

С помощью работающего на спирте «Приуса», в компании хотят популяризировать гибридные автомобили в Бразилии и снизить количество выбросов диоксида углерода (CO2). Во время роста растений, используемых для производства биоэтанола, происходит поглощение углекислого газа из атмосферы, благодаря чему восстанавливается общий баланс.

В работе над проектом Hybrid FFV приняли участие инженеры бразильского офиса марки и головной компании в Японии. Перед вводом гибрида в коммерческую эксплуатацию, Toyota проведет дорожные испытания, с целью сбора данных о надежности и производительности системы.

В отличие от Toyota, Audi решила построить завод по выпуску синтетического дизельного топлива, которое не будет выделять практически никаких вредных веществ. Процесс производства e-diesel будет включать в себя получение водорода путем электролиза воды и химическую реакцию водорода с диоксидом углерода (CO2), полученным из атмосферы или биогенных газов.