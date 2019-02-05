В Таиланде начали продавать электрокар-амфибию для спасения от наводнений

Длина Fomm One составляет около 2,5 метра, ширина — 1,3 метра, а высота — 1,56 метра. Масса электрокара без батареи и дополнительно оборудования — 445 килограммов. Машина оснащена двумя пятикиловаттными электромоторами суммарной мощностью 14 лошадиных сил (560 Нм). На одной зарядке электрокар способен проезжать до 160 километров. Максимальная скорость составляет 80 километров в час.
У Fomm One полностью изолированная от попадания влаги силовая установка. Зарядка аккумулятора от бытовой сети занимает около шести часов. Для движения по воде электрокар использует турбинообразные колеса, черпающие воду, и водомет. При этом автор проекта утверждает, что технически это не амфибия, и возможность держаться на воде предусмотрена на случай форс-мажора.
Автомобиль предназначен для спасения от наводнений. Нечто похожее весной 2017 года построил Жионг Жиан, живущий в центральной части Китая. Его машина может перевозить до четырех человек и двигаться по воде со скоростью 32 километра в час.