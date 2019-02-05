В Таиланде начали продавать электрокар-амфибию для спасения от наводнений

У Fomm One полностью изолированная от попадания влаги силовая установка. Зарядка аккумулятора от бытовой сети занимает около шести часов. Для движения по воде электрокар использует турбинообразные колеса, черпающие воду, и водомет. При этом автор проекта утверждает, что технически это не амфибия, и возможность держаться на воде предусмотрена на случай форс-мажора.