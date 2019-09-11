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14:13

Мужчина разбил 20 «автомобилей мафии» камнем и ремнем

Вандал из Флориды заявил, что эти машины принадлежат криминальным авторитетам

© Okaloosa County Sheriff's Office
Жителя штата Флорида Джастина Уилсона обвинили в погроме на парковке – он повредил около двух десятков машин, используя камни и свой собственный ремень. По словам Уилсона, всеми этими автомобилями владеют мафиози, а Дональд Трамп должен ему огромную сумму.

Под горячую руку «борца с мафией» подвернулись Ford Fusion, Nissan Versa, Toyota Highlander, Toyota Corolla и другие машины – у большинства из них можно заметить вмятины на кузове и разбитые стекла. Сумма ущерба составила более 30 тысяч долларов.

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Личность вандала быстро установили – очевидцы обнаружили Уилсона на лавке неподалеку от места преступления без сознания. В разговоре с прибывшими по вызову полицейскими он сознался в содеянном. «Я сделал это потому, что Дональд Трамп должен мне триллион долларов, а эти машины принадлежат мафии».

В местном офисе шерифа заявили, что Уилсон содержится под стражей. Имеются ли у мужчины проблемы с психикой, не уточняется.

Источник: Okaloosa County Sheriff's Office