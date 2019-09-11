Мужчина разбил 20 «автомобилей мафии» камнем и ремнем

Под горячую руку «борца с мафией» подвернулись Ford Fusion, Nissan Versa, Toyota Highlander, Toyota Corolla и другие машины – у большинства из них можно заметить вмятины на кузове и разбитые стекла. Сумма ущерба составила более 30 тысяч долларов.
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Личность вандала быстро установили – очевидцы обнаружили Уилсона на лавке неподалеку от места преступления без сознания. В разговоре с прибывшими по вызову полицейскими он сознался в содеянном. «Я сделал это потому, что Дональд Трамп должен мне триллион долларов, а эти машины принадлежат мафии».
В местном офисе шерифа заявили, что Уилсон содержится под стражей. Имеются ли у мужчины проблемы с психикой, не уточняется.