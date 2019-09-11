Мужчина разбил 20 «автомобилей мафии» камнем и ремнем

Личность вандала быстро установили – очевидцы обнаружили Уилсона на лавке неподалеку от места преступления без сознания. В разговоре с прибывшими по вызову полицейскими он сознался в содеянном. «Я сделал это потому, что Дональд Трамп должен мне триллион долларов, а эти машины принадлежат мафии».