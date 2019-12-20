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13:05

Видео: в России Mercedes-Benz G-Class сбросили с вертолета

Посмотрите, что осталось от внедорожника после падения с высоты 300 метров

Лиза Будрина
В Карелии запечатлели необычное развлечение: двое москвичей арендовали вертолет, чтобы поднять в воздух Mercedes-Benz G-Class, а затем отцепить тросы. По данным местного портала «Столица на Онего», мужчины заплатили 250 тысяч рублей за 20 минут полета, в то время как обычный тариф составляет 160 тысяч рублей в час.

Журналисты связались с сотрудниками местного аэропорта, у которого «приземлился» внедорожник. По словам собеседников издания, «москвичи приехали, заплатили деньги, наклеили на вертолет наклейку с надписью «Мороз», прикрепили на внешней подвеске Mercedes-Benz G-Class 1995 года выпуска, после чего пилот поднял аппарат в воздух на высоту трехсот метров». Когда нужная высота была набрана, машину сбросили на площадку аэропорта «Пески», но не на взлетную полосу.

Видео: VK.com

По одной из версий, все произошедшее стало результатом пари двух приятелей, один из которых пообещал в случае проигрыша сбросить машину с вертолета. В Москве подходящей площадки не нашлось, так что для осуществления плана был выбран карельский аэропорт «Пески».

Сам же блогер, снявший падение автомобиля, заявил, что G-Class принадлежит ему. «Мы пытались сделать это больше двух месяцев, но все отказывались, рассказал он. Вмешалась даже прокуратура, сказали, что это незаконно».

Транспортная полиция начала проверку по факту произошедшего.

Источник: Столица Онего