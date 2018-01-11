Компания Bell Helicopter сделает летательный аппарат по пожеланиям клиентов

Пульс

Американцы показали кабину летающего такси будущего

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11 января 2018

Американский производитель вертолетов Bell Helicopter представил концепт летающего такси. На выставке потребительской электроники CES компания показала кабину электрического летательного аппарата, работа над которым еще ведется.

Интерьер летающего такси будущего выполнен в соответствии с пожеланиями клиентов компании. По мнении главы фирмы Митча Снайдера, его можно охарактеризовать как «комфортное и успокаивающее пространство».

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В кабине вертолета установлены удобные кресла, а также управляющая панель, с помощью которой можно просматривать новости, звонить и обмениваться файлами с другими пассажирами.

В сентябре прошлого года немецкий стартап Volocopter, одни из инвесторов которого является концерн Daimler, провел испытания прототипа беспилотного летающего такси. Во время презентации двухместный электрический мультикоптер с 18 пропеллерами и девятью независимыми блоками аккумуляторных батарей поднялся на высоте 200 метров и провел в воздухе пять минут.

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Теги:
CES 2018
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