Ford представил вседорожный универсал Focus

Вседорожные версии хэтчбека и универсала Focus можно узнать по накладкам из некрашеного пластика на колесных арках, бамперах и порогах. Обе модели получили заднюю независимую многорычажную подвеску, специальные пружины, амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости. Для машин поменяли геометрию поворотных кулаков и увеличили дорожный просвет: на 30 миллиметров спереди и 34 сзади (до 164 и 168 миллиметров для универсала и 165 и 169 миллиметров для хэтчбека).