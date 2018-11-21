Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
15:44

Ford представил вседорожный универсал Focus

Версия Active получила особые настройки подвески

Компания Ford представила на европейском рынке вседорожные хэтчбек и универсал Focus Active. Модели получили особые настройки подвески, специальные режимы работы системы контроля тяги, расширенный перечень оборудования и электронных систем безопасности.

Вседорожные версии хэтчбека и универсала Focus можно узнать по накладкам из некрашеного пластика на колесных арках, бамперах и порогах. Обе модели получили заднюю независимую многорычажную подвеску, специальные пружины, амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости. Для машин поменяли геометрию поворотных кулаков и увеличили дорожный просвет: на 30 миллиметров спереди и 34 сзади (до 164 и 168 миллиметров для универсала и 165 и 169 миллиметров для хэтчбека).

Багажник универсала должен вмещатьть большую клетку для собак, говорят в Ford. Его максимальный объем — 1653 литра.

Селектор режимов движения Drive Mode получил два новых профиля: не допускающий чрезмерных пробуксовок Slippery (для движения по поверхностям с низким коэффициентом сцепления вроде грязи, снега и льда), а также Trail, в котором на колеса подается больше тяги и становится менее агрессивной работа антиблокировочной системы.

>
Reload
1 / 4

Гамма двигателем Ford Focus Active состоит из бензиновых и дизельных моторов EcoBoost и EcoBlue. Трехцилиндровые агрегаты 1.0 (85, 100 и 125 сил) и 1.5 (150 и 182 силы ) могут отключать один цилиндр при малых нагрузках. Дизели объемом 1,5 и 2,0 выдают 95, 125 и 150 лошадиных сил. Сочетаться моторы могут с шестиступенчатой механической трансмиссией или новым восьмидиапазонным «автоматом» с функцией адаптивного переключения и поворотной «шайбой».

В оснащение Ford Focus Active войдет мультимедийный комплекс SYNC 3 с поддержкой Apple CarPlay, точкой доступа WiFi и возможностью управления голосом, аудиосистема B&O, беспроводная зарядка. Среди электронных помощников: адаптивная головная оптика с функцией предиктивной настройки яркости и формы светового пучка, активный круиз контроль с функцией полной остановки и распознавания дорожных знаков, а также система помощи при активном маневрировании и функция компенсации паразитного силового подруливания.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...