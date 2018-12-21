Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
12:26

Новый Ford Focus появится в России не скоро

Машины третьего поколения на заводе Ford Sollers будут собирать до 2020 года

Новый Ford Focus появится в России не раньше 2020 года. Однако сборка модели на заводе во Всеволожске, где сейчас выпускают машины третьего поколения, до сих пор не подтверждена, и «Фокус» через пару лет может уйти с российского рынка.
Загрузка...

«Авторевю» сообщает, что российская Ford Sollers до сих пор официально не озвучила сроки появления нового «Фокуса» на нашем рынке. По данным издания, сборка автомобилей третьего поколения на заводе компании будет продолжена вплоть до 2020 года. Не исключено, что после этого модель покинет российский рынок. Причина — снижение спроса на легковые автомобили сегмента C и C+.

Еще одна из причин задержки выхода Ford Focus на российский рынок — трехцилиндровые двигатели. Пример — кроссовер EcoSport, который после обновления получил базовый 1,5-литровый «атмосферник», но спрос на модель по-прежнему остается низким.

Линейка двигателей Ford Focus четвертого поколения состоит из бензиновых турбомоторов семейства EcoBoost и дизелей EcoBlue. Трехцилиндровые агрегаты объемом 1,0 и 1,5 литра могут отключать один цилиндр при малых нагрузках и доступны в различных степенях форсировки: 85, 100 и 125 сил для литрового, 150 и 182 силы для 1,5-литрового мотора. Китайские и турецкие «Фокусы» оснащаются таким же мотором, как и EcoSport.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...