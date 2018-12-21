Новый Ford Focus появится в России не скоро

«Авторевю» сообщает, что российская Ford Sollers до сих пор официально не озвучила сроки появления нового «Фокуса» на нашем рынке. По данным издания, сборка автомобилей третьего поколения на заводе компании будет продолжена вплоть до 2020 года. Не исключено, что после этого модель покинет российский рынок. Причина — снижение спроса на легковые автомобили сегмента C и C+.

Еще одна из причин задержки выхода Ford Focus на российский рынок — трехцилиндровые двигатели. Пример — кроссовер EcoSport, который после обновления получил базовый 1,5-литровый «атмосферник», но спрос на модель по-прежнему остается низким.