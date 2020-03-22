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22:44

Мощность Ford Focus увеличили на 50 сил через приложение для смартфона

Чтобы перепрошить двигатель на новом Focus ST достаточно смартфона с Bluetooth

© Mountune
Сергей Ильин
Тюнинг-ателье Mountune представило пакет повышения производительности для нового Ford Focus ST. Увеличить отдачу бензинового турбомотора можно через приложение на смартфоне: после оплаты программного обеспечения специалисты мастерской отправят инструкцию по перепрошивке электронного блока управления двигателем.

Для тюнинга Focus ST мотористы Mountune применили технологию SMARTflash, знакомую по Fiesta ST — полный пакет улучшений включает в себя не только увеличение мощности на 50 лошадиных сил и крутящего момента на 95 Нм, но и перенастройку двигателя под переключение передач с полностью нажатой педалью газа, а также более громкий и басовитый звук выпускной системы.

Турбированный двигатель объёмом 2,3 литра после прошивки Mountune выдаёт 325 лошадиных сил и 515 Нм крутящего момента. При необходимости все программные изменения можно «откатить» в сток, а единственной «физической» доработкой мотористов ателье будет установка более производительного воздушного фильтра.

Дистанционная калибровка двигателя или аналогичная форсировка с посещением ателье обойдётся в 599 фунтов стерлингов (56 тысяч рублей по текущему курсу).

С учётом невысокой цены, у чип-тюнинга от Mountune есть все шансы стать хитом, ведь «горячая» версия Focus RS появится не раньше 2022 года из-за сложностей адаптации к экологическим нормам.