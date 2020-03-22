Мощность Ford Focus увеличили на 50 сил через приложение для смартфона

Для тюнинга Focus ST мотористы Mountune применили технологию SMARTflash, знакомую по Fiesta ST — полный пакет улучшений включает в себя не только увеличение мощности на 50 лошадиных сил и крутящего момента на 95 Нм, но и перенастройку двигателя под переключение передач с полностью нажатой педалью газа, а также более громкий и басовитый звук выпускной системы.

Турбированный двигатель объёмом 2,3 литра после прошивки Mountune выдаёт 325 лошадиных сил и 515 Нм крутящего момента. При необходимости все программные изменения можно «откатить» в сток, а единственной «физической» доработкой мотористов ателье будет установка более производительного воздушного фильтра.