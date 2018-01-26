В норвежской коммуне Одда работает таксист на Ford Focus RS

Пульс

Самое известное такси Норвегии – это 350-сильный хот-хэтч

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26 января 2018

Норвежский таксист Эвальд Ястад, проживающий в коммуне Одда, стал известен в родном городке благодаря тому, что передвигается на «заряженном» хэтчбеке Ford Focus RS. Ролик с рассказом о его работе размещен на YouTube-канале европейского офиса Ford.

Одда — популярное туристическое место. Там, в частности, расположена одна из самых известных достопримечательностей страны — каменный выступ «Язык Тролля». Каждое утро Ястад везет сына Мартина в ясли, которые расположены в 16 километров от дома, а потом развозит туристов или местных жителей.

За яркий окрас кузова и динамику машину Ястада прозвали «Синей молнией», и благодаря туристам это прозвище уже известно далеко за пределами страны. За полтора года работы хот-хэтч проехал 127 000 километров.

Ford Focus RS оснащается 2,3-литровым турбомотором семейства EcoBoost. Его отдача составляет 350 лошадиных сил и 440 Нм крутящего момента. До «сотни» полноприводный хэтчбек разгоняется за 4,7 секунды. Максимальная скорость — 268 километров в час.

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