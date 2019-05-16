Ford Focus ST нового поколения стал универсалом

Бензиновые Focus ST получили электронный дифференциал повышенного трения eLSD и адаптивные амортизаторы CCD. Кроме того, они могут комплектоваться пакетом Performance с трековым режимом работы электроники и лонч-контролем. Вдобавок у Focus ST c 2.3 есть система «антилаг», разработанная для суперкара GT и пикапа F-150 Raptor: в режимах Sport и Track она дольше держит дроссель открытым, поддерживая скорость вращения крыльчатки турбокомпрессора.