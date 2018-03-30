Видео: болид Formula E устроил гонку против двух самолетов

Корпорация ABB Group, титульный партнер чемпионата Formula E, и авиакомпания Qatar Airways устроили гонку между электрическим болидом и двумя пассажирскими лайнерами: Airbus A350 и Boeing 787 Dreamliner. Видео заезда опубликовано на YouTube-канале ABB Formula E.

За рулем болида Spark SRT_01E находился бельгийский автогонщик Жером Д’Амброзио, с 2014 года выступающий в Формуле Е. В первом заезде ему предстояло обогнать разгоняющийся по взлетно-посадочной полосе аэропорта Хамад Airbus. Во втором — обойти заходящий на посадку «Дримлайнер».

Видео с YouTube-канала ABB Formula E.

Spark SRT_01E построен вокруг карбон-алюминиевого шасси. Кузовные панели болида выполнены из углепластика и кевлара. Масса машины — всего 880 килограммов. Мощность электромотора, разработанного McLaren Electronic Technologies, составляет 270 лошадиных сил. С нуля до 100 километров в час Spark SRT_01E может разгоняться за три секунды.

В 2016 году австралийская авиакомпания Qantas устроила дрэг-гонку между пассажирским самолетом Boeing 737-800 и электрическим седаном Tesla Model S. В заезде использовалась самая мощная на тот момент версия Model S – P90D.