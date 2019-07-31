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10:51

Под «мостом глупости» застряло 170 «ГАЗелей»

Очередной фургон не смог проехать под низким путепроводом

На пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги в Санкт-Петербурге под мостом, известным в народе как «мост глупости», зафиксировано новое, 170 по счету ДТП.

«Мосту глупости», получившему популярность еще в 2017 году из-за высокой концентрации однотипных аварий, посвящен блог в Twitter. Его автор ведет подсчет автомобилей, которые не смогли проехать под 2,7-метровой конструкцией. К концу июля таких ДТП насчитывалось 169.

«Юбилейную», 170-ю «жертву» моста не остановили ни предупреждающие знаки, ни яркая разметка на нижней балке путепровода. Судя по видео, опубликованному в сообществе «ДТП и ЧП Петербург», фургон не преодолел препятствие – его кузов развалился.

Газелистов уже не раз пытались защитить от глупых аварий под мостом – как усилиями местных властей, установивших тарированную рамку с цепями, так и креативными методами. Например, летом 2018 года по пути к эстакаде установили баннеры с фотографиями «жертв» низкого моста, но и это не уберегло водителей от ДТП.