Под «мостом глупости» застряло 170 «ГАЗелей»

«Мосту глупости», получившему популярность еще в 2017 году из-за высокой концентрации однотипных аварий, посвящен блог в Twitter. Его автор ведет подсчет автомобилей, которые не смогли проехать под 2,7-метровой конструкцией. К концу июля таких ДТП насчитывалось 169.
«Юбилейную», 170-ю «жертву» моста не остановили ни предупреждающие знаки, ни яркая разметка на нижней балке путепровода. Судя по видео, опубликованному в сообществе «ДТП и ЧП Петербург», фургон не преодолел препятствие – его кузов развалился.
Вчера только попросил водителей быть осторожнее и внимательнее, чтоб не больше 170 пострадавших авто было к моему юбилею 2го сентября... Водители поняли просьбу буквально! 170я Газель прилетела уже на следующий день!— Мост глупости (@FoolsBridge) 30 июля 2019 г.
Видео из "ДТП и ЧП Петербург" pic.twitter.com/SzWBsu0C07
Газелистов уже не раз пытались защитить от глупых аварий под мостом – как усилиями местных властей, установивших тарированную рамку с цепями, так и креативными методами. Например, летом 2018 года по пути к эстакаде установили баннеры с фотографиями «жертв» низкого моста, но и это не уберегло водителей от ДТП.