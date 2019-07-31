Под «мостом глупости» застряло 170 «ГАЗелей»

«Мосту глупости», получившему популярность еще в 2017 году из-за высокой концентрации однотипных аварий, посвящен блог в Twitter. Его автор ведет подсчет автомобилей, которые не смогли проехать под 2,7-метровой конструкцией. К концу июля таких ДТП насчитывалось 169.

«Юбилейную», 170-ю «жертву» моста не остановили ни предупреждающие знаки, ни яркая разметка на нижней балке путепровода. Судя по видео, опубликованному в сообществе «ДТП и ЧП Петербург», фургон не преодолел препятствие – его кузов развалился.