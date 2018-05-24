Forbes назвал самые дорогие автомобильные бренды в мире

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых дорогих брендов в мире. Первое место среди автомобильных марок по-прежнему занимает Toyota – ее стоимость, по оценке издания, составляет 44,7 миллиарда долларов.

В общей сложности в рейтинг попало двенадцать автомобильных марок. При этом почти все бренды показали положительную динамику – их стоимость выросла за последний год. Исключением стала лишь Hyundai, стоимость которой упала на два процента. Наибольший рост зафиксирован у Mercedes-Benz – на 18 процентов.

Самые дорогие автомобильные бренды

Место (в общем рейтинге) Бренд Стоимость (млрд. долларов) Динамика 1 (9) Toyota 44,7 +9% 2 (13) Mercedes-Benz 34,4 +18% 3 (20) BMW 31,4 +9% 4 (24) Honda 25,5 +6% 5 (37) Audi 14,8 +5% 6 (42) Ford 14,1 +3% 7 (56) Chevrolet 11,5 +11% 8 (58) Porsche 11 +14% 9 (69) Lexus 9,5 +4% 10 (70) Nissan 9,4 +5% 11 (75) Hyundai 8,7 -2% 12 (90) Volkswagen 7,9 +16%

Первое место в рейтинге Forbes занимает компания Apple. Ее стоимость – 182,8 миллиарда долларов. Следом идут Google и Microsoft, а пятерку лидеров замыкают Facebook и Amazon. Лидер автомобильного рейтинга – Toyota – располагается в списке между студией Disney (47,5 миллиарда долларов) и фирмой AT&T (41,9 миллиарда долларов).