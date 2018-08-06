Юбилейной машиной стал кабриолет с мотором 5.0 V8

Пульс

На заводе Ford сфотографировали 10-миллионный Mustang

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6 августа 2018

В Сети появились фотографии белого кабриолета Ford Mustang, который, по предварительной информации, стал 10-миллионным экземпляром модели. Официальное объявление от Ford ожидается на этой неделе. Снимки кузова и полностью собранной машины в своем Instagram опубликовал пользователь official_ford_guy.

Юбилейный Mustang — это версия GT в комплектации Premium. Такие машины оснащаются 5,0-литровым двигателем V8, отдача которого составляет 466 лошадиных сил и 569 Нм крутящего момента, шестиступенчатой «механикой» с функцией перегазовки или 10-диапазонным «автоматом».

В список оснащения светодиодная головная оптика и противотуманные фары, задний диффузор, двухзонный климат-контроль, фоновая подсветка салона, камера заднего вида, а также медиакомплекс SYNC 3.

Цена кабриолета в Америке составляет минимум 44 855 долларов (2,9 миллиона рублей по текущему курсу). До России Ford Mustang так и не добрался: первые поставки модели совпали с началом кризиса и из-за низкого спроса компания решила убрать маслкар из российской линейки.

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