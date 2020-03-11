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17:12

Ford распродает оборудование с российских заводов

Подъемники, сварочные роботы и инструменты оцениваются в миллионы рублей

Лиза Будрина
Российский аукционный дом (РАД) проведет торги, в ходе которых с молотка пустят невостребованное имущество Ford – оборудование с нескольких заводов, которые пустуют с лета 2019 года. Общая стоимость лотов составляет 9,2 миллиона рублей.

Первые торги пройдут 27 марта. На аукцион выставят все то, что с прошлого лета пылилось на российских заводах Ford во Всеволожске, Набережных Челнах и Елабуге, от отверток до сложных автоматов. В частности, можно будет приобрести сварочного робота, инструменты для сборки автомобилей, прессы, подъемники и прочее.

Весной 2019 года стало известно о ««реструктуризации бизнеса» Ford в России, в ходе которой рынок покинули все легковые автомобили бренда, а заводы закрылись. Исключением стал только коммерческий фургон Transit, который по-прежнему собирают в Елабуге. Остальные же площадки – в Ленобласти и Набережных Челнах, а также моторный завод в Елабуге прекратили работу.

Дилеры до сих пор распродают остатки автомобилей со складов. Так, например, в январе-феврале 2020 года реализовали восемь экземпляров Explorer и по одному EcoSport и Kuga. В России также продавались Fiesta, Focus и Mondeo, однако их запасы, по всей видимости, исчерпались еще в конце прошлого года. По итогам 2019 года в стране было продано 17 717 новых автомобилей Ford, что на 57 процентов меньше, чем в 2018 году.