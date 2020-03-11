Ford распродает оборудование с российских заводов

Первые торги пройдут 27 марта. На аукцион выставят все то, что с прошлого лета пылилось на российских заводах Ford во Всеволожске, Набережных Челнах и Елабуге, от отверток до сложных автоматов. В частности, можно будет приобрести сварочного робота, инструменты для сборки автомобилей, прессы, подъемники и прочее.

Весной 2019 года стало известно о ««реструктуризации бизнеса» Ford в России, в ходе которой рынок покинули все легковые автомобили бренда, а заводы закрылись. Исключением стал только коммерческий фургон Transit, который по-прежнему собирают в Елабуге. Остальные же площадки – в Ленобласти и Набережных Челнах, а также моторный завод в Елабуге – прекратили работу.