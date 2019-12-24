Ford упростит навигацию на бездорожье

Обычно Breadcrumbs (от английского «хлебные крошки») — это элемент интерфейса, который показывает путь от некой начальной точки, например, страницы на сайте, к текущей, той, что просматривает пользователь. Тот же принцип используется в навигационной системе Ford Ranger: после активации функции на карте создается цепочка из виртуальных точек, по которым можно построить обратный маршрут. Процесс полностью автоматизирован и работает в фоновом режиме.