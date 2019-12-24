Ford упростит навигацию на бездорожье

Обычно Breadcrumbs (от английского «хлебные крошки») — это элемент интерфейса, который показывает путь от некой начальной точки, например, страницы на сайте, к текущей, той, что просматривает пользователь. Тот же принцип используется в навигационной системе Ford Ranger: после активации функции на карте создается цепочка из виртуальных точек, по которым можно построить обратный маршрут. Процесс полностью автоматизирован и работает в фоновом режиме.
Новая опция доступная для пикапов серии Built Ford Tough с медиасистемой SYNC 3 и навигацией. Из линейки Ranger функция предлагается для исполнений XLT и Lariat. Их стоимость начинается от 29 155 и 33 195 долларов соответственно, что эквивалентно 1,8 и двум миллионам рублей.
При этом базовый Ranger можно превратить в экстремальный внедорожник с помощью заводского набора FX4 Off-Road Package. Он включает в себя задний дифференциал с электронной блокировкой, селектор ездовых режимов с системой контроля тяги, лифт-комплект подвески и адаптированный под установку лебедки передний бампер.