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11:20

Ford упростит навигацию на бездорожье

Компания представила новую функцию для пикапов

Алексей Носаченко
Компания Ford добавила в навигационную систему пикапа Ranger функцию Satnav Breadcrumbs. Она поможет не заблудиться на бездорожье и построить обратный маршрут по «хлебным крошкам».

Обычно Breadcrumbs (от английского «хлебные крошки») — это элемент интерфейса, который показывает путь от некой начальной точки, например, страницы на сайте, к текущей, той, что просматривает пользователь. Тот же принцип используется в навигационной системе Ford Ranger: после активации функции на карте создается цепочка из виртуальных точек, по которым можно построить обратный маршрут. Процесс полностью автоматизирован и работает в фоновом режиме.

Новая опция доступная для пикапов серии Built Ford Tough с медиасистемой SYNC 3 и навигацией. Из линейки Ranger функция предлагается для исполнений XLT и Lariat. Их стоимость начинается от 29 155 и 33 195 долларов соответственно, что эквивалентно 1,8 и двум миллионам рублей.

Американский Ford Ranger оснащается «турбочетверкой» 2.3 EcoBoost (274 силы, 420 Нм) и десятидиапазонным автоматом SelectShift с режимом буксировки. Привод по умолчанию задний, полный — опция.

При этом базовый Ranger можно превратить в экстремальный внедорожник с помощью заводского набора FX4 Off-Road Package. Он включает в себя задний дифференциал с электронной блокировкой, селектор ездовых режимов с системой контроля тяги, лифт-комплект подвески и адаптированный под установку лебедки передний бампер.