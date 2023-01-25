Немецкий завод, выпускающий Ford Focus, может перейти китайскому BYD

На заводе Ford в Зарлуи работают 4,6 тысячи человек. Ранее Ford объявил о скором закрытии этой площадки, чтобы сосредоточиться на производстве электромобилей на предприятиях в немецком Кельне и испанской Валенсии – там собирают машины для европейских рынков. Focus в свою очередь снимут с конвейера.

Завод в Зарлуи может отойти китайцам: по словам источников Wall Street Journal, делегация Ford отправится в Китая для переговоров с BYD уже на следующей неделе. Официального решения по сделке пока нет – оно будет принято до конца первого квартала этого года. BYD и Ford от комментариев отказались, хотя до этого китайский производитель электромобилей заявлял о намерении выпускать машины в Европе.