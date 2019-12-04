Ford и McDonald’s разработали пластик из кофейной шелухи

В результате проведенного исследования Ford удалось выяснить, что кофейная шелуха — идеальный материал для армирования пластиков. Раньше ее просто выбрасывали или использовали для изготовления удобрений, но сейчас нашли применение в автомобильной отрасли. Технология проста: сырье нагревается до высокой температуры в низкокислородной среде, смешивается с полимером и другими добавками, а на выходе получаются гранулы, которые можно использовать для формовки детали.
«Кофейный» композит, по словам Ford, отвечает требованиям к материалам для корпусов фар, элементов салона и моторного отсека. Такие детали на 25 процентов легче обычных и для их изготовления требуется на 20 процентов меньше энергии. У биополимера даже лучше тепловые свойства, чем у существующих материалов.
Поставщиком сырья для «Форда» выступит McDonald’s. А целью проекта станет приближение к экономике замкнутого цикла, то есть хозяйственной деятельности, основанной в том числе на вторичной переработке отходов.
При этом Ford уже не первый раз обращается к теме повторного использования органики. В 2007 году американский производитель вместе с Lear Corporation разработал технологию изготовления набивки сидений из сои. В 2014 для мелких пластиковых деталей использовали кожуру, стебли и семена томатов. В 2016 компания получила композит из отходов агавы, остающихся при производстве текилы.