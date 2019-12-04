Ford и McDonald’s разработали пластик из кофейной шелухи

«Кофейный» композит, по словам Ford, отвечает требованиям к материалам для корпусов фар, элементов салона и моторного отсека. Такие детали на 25 процентов легче обычных и для их изготовления требуется на 20 процентов меньше энергии. У биополимера даже лучше тепловые свойства, чем у существующих материалов.

Поставщиком сырья для «Форда» выступит McDonald’s. А целью проекта станет приближение к экономике замкнутого цикла, то есть хозяйственной деятельности, основанной в том числе на вторичной переработке отходов.