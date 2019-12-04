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15:24

Ford и McDonald’s разработали пластик из кофейной шелухи

Композит будут использовать для изготовления фар и других деталей

Алексей Носаченко
Американские отделения Ford и McDonald’s запустили совместный проект по изготовлению полимерных композитов из шелухи кофейных зёрен, получаемой во время обжарки. Материалы будут использовать для создания различных деталей интерьера и элементов подкапотного пространства.

В результате проведенного исследования Ford удалось выяснить, что кофейная шелуха — идеальный материал для армирования пластиков. Раньше ее просто выбрасывали или использовали для изготовления удобрений, но сейчас нашли применение в автомобильной отрасли. Технология проста: сырье нагревается до высокой температуры в низкокислородной среде, смешивается с полимером и другими добавками, а на выходе получаются гранулы, которые можно использовать для формовки детали.

«Кофейный» композит, по словам Ford, отвечает требованиям к материалам для корпусов фар, элементов салона и моторного отсека. Такие детали на 25 процентов легче обычных и для их изготовления требуется на 20 процентов меньше энергии. У биополимера даже лучше тепловые свойства, чем у существующих материалов.

Поставщиком сырья для «Форда» выступит McDonald’s. А целью проекта станет приближение к экономике замкнутого цикла, то есть хозяйственной деятельности, основанной в том числе на вторичной переработке отходов.

При этом Ford уже не первый раз обращается к теме повторного использования органики. В 2007 году американский производитель вместе с Lear Corporation разработал технологию изготовления набивки сидений из сои. В 2014 для мелких пластиковых деталей использовали кожуру, стебли и семена томатов. В 2016 компания получила композит из отходов агавы, остающихся при производстве текилы.