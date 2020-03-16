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11:45

Ford остановил сборку автомобилей из-за коронавируса

Временно закрылся завод Ford в Испании

© Ford
Лиза Будрина
На предприятии Ford в восточном регионе Испании введен режим простоя после того, как у трех сотрудников был выявлен коронавирус. Компания изолировала всех рабочих, которые контактировали с зараженными, и приостановила производство.

На заводе работают около семи тысяч человек, которые ежегодно собирают по 400 тысяч автомобилей, в том числе модели Galaxy и Mondeo. Крупнейшее предприятие Ford за пределами США приостановило работу в воскресенье, 15 марта. Выпуск автомобилей не будет осуществляться в течение недели.

Днем ранее стало известно о том, что Ferrari остановила производство суперкаров на площадках в Маранелло и Модене до 27 марта. Вместе с тем прекратилась сборка автомобилей Fiat и суперкаров Lamborghini. А с 17 марта режим простоя вводится на заводе Volkswagen в Словакии, где выпускают модели Audi, Porsche, Skoda и Seat.

На сегодняшний день в мире зафиксировано 169 387 случаев заражения вирусом COVID-2019, в том числе 24 747 в Италии, 7844 в Испании и 69 в России.

Источник: Reuters