Ford остановил сборку автомобилей из-за коронавируса

На заводе работают около семи тысяч человек, которые ежегодно собирают по 400 тысяч автомобилей, в том числе модели Galaxy и Mondeo. Крупнейшее предприятие Ford за пределами США приостановило работу в воскресенье, 15 марта. Выпуск автомобилей не будет осуществляться в течение недели.

Днем ранее стало известно о том, что Ferrari остановила производство суперкаров на площадках в Маранелло и Модене до 27 марта. Вместе с тем прекратилась сборка автомобилей Fiat и суперкаров Lamborghini. А с 17 марта режим простоя вводится на заводе Volkswagen в Словакии, где выпускают модели Audi, Porsche, Skoda и Seat.