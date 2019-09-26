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13:33

Ford добавил роскоши внедорожнику Expedition

У модели появилась топ-версия для конкуренции с Cadillac

© Ford
Компания Ford начала продажи модели Expedition в особой комплектации King Ranch. От обычного полноразмерного внедорожника премиум-исполнение отличается внешним декором и высококачественной кожей в салоне. Цены на топ-версию Expedition сравнимы с базовой стоимостью Cadillac Escalade.

Снаружи Expedition King Ranch выделяется матовыми серыми вставками на радиаторной решётке, бамперах, зеркалах заднего вида, подножках, крышке тягово-сцепного устройства и на креплениях багажника. Кроме того, особенностью топ-версии являются оригинальные 22-дюймовые шестиспицевые диски из алюминиевого сплава и фирменные эмблемы King Ranch.

Версия King Ranch названа в честь одноименного ранчо в Техасе, основанного в 1853 году. По замыслу разработчиков, King Ranch символизирует тяжелую работу американцев в скотоводстве.

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Интерьер «ковбойского» Expedition отличает уникальная обшивка высококачественной кожей Del Rio с контрастной строчкой Kingsville и отделка шпоном Ziricote. Сиденья украшены перфорированными вставками с логотипами King Ranch на спинках. По умолчанию Expedition King Ranch имеет семиместную конфигурацию салона с парой «капитанских» кресел на втором ряду.

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Технически King Ranch идентичен обычному Expedition: под капотом 3,5-литровый двигатель EcoBoost V6 мощностью 381 лошадиную силу и крутящим моментом 470 Нм. Агрегат работает в паре с автоматической 10-ступенчатой коробкой передач. Привод полный.

Последний раз компания Ford выпускала спецверсию King Ranch для линейки Expedition с 2014-го по 2017 год. Выпуск роскошной комплектации завершился два года назад — в сентябре 2017 года. Цены на Expedition King Ranch 2020 стартуют с 74 290 долларов, тогда как «обычный» полноразмерный внедорожник оценивается в 53 тысячи долларов.