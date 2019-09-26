Ford добавил роскоши внедорожнику Expedition

Последний раз компания Ford выпускала спецверсию King Ranch для линейки Expedition с 2014-го по 2017 год. Выпуск роскошной комплектации завершился два года назад — в сентябре 2017 года. Цены на Expedition King Ranch 2020 стартуют с 74 290 долларов, тогда как «обычный» полноразмерный внедорожник оценивается в 53 тысячи долларов.