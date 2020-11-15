Электрокар Ford E-Transit стал самым мощным и технологичным в линейке

Технических отличий больше: все E-Transit комплектуются мощным 269-сильным (430 Нм) электродвигателем, который приводит в движение задние колёса; под полом расположена тяговая батарея ёмкостью 67 киловатт-часов. Задняя подвеска у электрокара оригинальная — независимая.

Переход на электротягу не повлиял на вместимость грузового отсека и грузоподъёмность — она варьируется в диапазоне от 1616 до 1967 килограммов. Электрический E-Transit можно заказать в 25 вариантах исполнения: есть «голое» шасси, бортовая надстройка, цельнометаллический фургон; покупатель может выбрать длину колёсной базы, высоту крыши и величину заднего свеса.

Усреднённый показатель автономности Ford E-Transit — 350 километров по европейскому стандарту WLTP. Сертификация по американскому циклу EPA прошла с худшим результатом: всего 203 километра. Однако, маркетологи Ford подсчитали, что средний дневной пробег развозного фургона не превышает 122 километров.