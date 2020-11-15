Электрокар Ford E-Transit стал самым мощным и технологичным в линейке

Внешне Ford E-Transit почти идентичен аналогам на традиционном топливе: электрические грузовички и фургоны получили оригинальную чёрно-синюю заглушку, имитирующую радиаторную решётку, а под логотипом «голубого овала» расположено зарядное устройство. Однако Ford E-Transit могут быть исключительно с односкатной задней ошиновкой.
Фото: Ford E-Transit
Технических отличий больше: все E-Transit комплектуются мощным 269-сильным (430 Нм) электродвигателем, который приводит в движение задние колёса; под полом расположена тяговая батарея ёмкостью 67 киловатт-часов. Задняя подвеска у электрокара оригинальная — независимая.
Переход на электротягу не повлиял на вместимость грузового отсека и грузоподъёмность — она варьируется в диапазоне от 1616 до 1967 килограммов. Электрический E-Transit можно заказать в 25 вариантах исполнения: есть «голое» шасси, бортовая надстройка, цельнометаллический фургон; покупатель может выбрать длину колёсной базы, высоту крыши и величину заднего свеса.
Усреднённый показатель автономности Ford E-Transit — 350 километров по европейскому стандарту WLTP. Сертификация по американскому циклу EPA прошла с худшим результатом: всего 203 километра. Однако, маркетологи Ford подсчитали, что средний дневной пробег развозного фургона не превышает 122 километров.
Интерьер Ford E-Transit
Водителю в электрическом Ford E-Transit будет комфортнее, чем в обычном фургоне: в списке базового оборудования адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, распознавания дорожных знаков и мониторинга слепых зон.
У электрокара продвинутая мультимедиасистема с 12-дюймовым тачскрином, улучшенным голосовым помощником и функцией обновления «по воздуху», но привычных «крутилок» климата нет. От селектора трансмиссии отказались в пользу шайбы выбора ездовых режимов; стояночный тормоз теперь электрический, кнопка расположена слева.
Электрический Transit можно использовать, как источник питания для электрооборудования — в кузове предусмотрена розетка на 220 вольт мощностью 2,3 киловатта. На аккумуляторную батарею Ford предоставляет гарантию 160 тысяч километров или восемь лет, а обслуживать E-Transit нужно раз в год, вне зависимости от пробега.
Ford предполагает, что стартовая цена на электрический Transit не превысит 45 тысяч долларов. Это значит, что «батарейная» версия будет в полтора раза дороже бензиновой, ведь Transit с голой рамой, однорядной кабиной и атмосферным 3,5-литровым V6 в США стоит 30,6 тысячи долларов. Поставки Ford E-Transit обещают начать в первом квартале 2022 года.
В настоящий момент в России выпускают дорестайлинговый Ford Transit с дизельным турбомотором 2.2, и электрические версии в нашу страну в обозримом будущем не привезут.