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14:16

Ford показал первый пикап в мире эмодзи

Американский автопроизводитель внес свою лепту в празднование Всемирного дня эмодзи

В среду, 17 июля, пользователи, компании и бренды по всему миру отмечают День эмодзи. Ford не стал исключением и предложил некоммерческой организации «Консорциум Юникод» утвердить официальную пиктограмму пикапа. Новинке посвятили полноценный видео-тизер.
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Американский автопроизводитель подошел к делу также серьезно, как если бы речь шла о разработке настоящего автомобиля. В тизере можно увидеть дизайнеров, разрабатывающих облик будущего эмодзи, процесс производства и, конечно, шоу-кар, накрытый тканью. Представители Ford назвали свое творение «исключительно компактным пикапом, который является первым в мире эмодзи».

Предложение Ford вошло в шорт-лист эмодзи, которыми «Юникод» дополнит существующий список в начале 2020 года.

Ранее новые эмодзи представила и компания Apple – пиктограммы будут доступны пользователям осенью этого года. В числе прочих появились бионические конечности, эмодзи, посвященные людям с инвалидностью, новые животные и еда. Кстати, Всемирный день эмодзи отмечают 17 июля, так как именно эта дата изображена на пиктограмме, обозначающей календарь.

Источник: Ford
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