Ford показал первый пикап в мире эмодзи

Предложение Ford вошло в шорт-лист эмодзи, которыми «Юникод» дополнит существующий список в начале 2020 года.

Ранее новые эмодзи представила и компания Apple – пиктограммы будут доступны пользователям осенью этого года. В числе прочих появились бионические конечности, эмодзи, посвященные людям с инвалидностью, новые животные и еда. Кстати, Всемирный день эмодзи отмечают 17 июля, так как именно эта дата изображена на пиктограмме, обозначающей календарь.