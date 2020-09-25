16:46

У Ford появится ещё один внедорожник на букву Е

В Китае сфотографировали новинку Equator

Ford Equator © База Минпромторга Китая
Лиза Будрина
В базе китайского Минпромторга появились фотографии нового внедорожника Ford, название которого по традиции начинается c буквы E — Equator. Ожидается, что новинку предложат в пяти-, шести- или семиместном исполнениях, и она будет позиционироваться между Everest и Explorer.

Подробностей о модели пока немного. Внедорожник Equator достигает в длину 4905 миллиметров, в ширину 1930 миллиметров, в высоту 1755 миллиметров, а колёсная база равна 2865 миллиметрам. Для новинки заявлен безальтернативный четырёхцилиндровый бензиновый мотор EcoBoost мощностью 221 лошадиная сила, который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» либо «автоматом». Привод задний либо полный.

Ford Equator

База Минпромторга Китая

8 пикапов, которые могут

Equator получил светодиодные задние фонари, соединённые светящейся полоской, и узкую переднюю оптику, двойные патрубки выхлопной системы и диффузор. Портал Сar News China предполагает, что Equator предстоит конкурировать с Jeep Grand Commander и Toyota Highlander.

Производство Ford Equator организуют на мощностях совместного предприятия Ford и китайского JMC (Jiangling Motors Corporation). Там же налажен выпуск рамного Everest и кроссовера Territory для местного рынка.

По предварительным данным, в продажу внедорожник поступит в 2021 году.

Источник: carnewschina