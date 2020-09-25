У Ford появится ещё один внедорожник на букву Е

Подробностей о модели пока немного. Внедорожник Equator достигает в длину 4905 миллиметров, в ширину – 1930 миллиметров, в высоту – 1755 миллиметров, а колёсная база равна 2865 миллиметрам. Для новинки заявлен безальтернативный четырёхцилиндровый бензиновый мотор EcoBoost мощностью 221 лошадиная сила, который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» либо «автоматом». Привод – задний либо полный.
База Минпромторга Китая
Equator получил светодиодные задние фонари, соединённые светящейся полоской, и узкую переднюю оптику, двойные патрубки выхлопной системы и диффузор. Портал Сar News China предполагает, что Equator предстоит конкурировать с Jeep Grand Commander и Toyota Highlander.
Производство Ford Equator организуют на мощностях совместного предприятия Ford и китайского JMC (Jiangling Motors Corporation). Там же налажен выпуск рамного Everest и кроссовера Territory для местного рынка.
По предварительным данным, в продажу внедорожник поступит в 2021 году.