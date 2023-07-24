Акции Ford рухнули из-за непоследовательной ценовой политики

Ford снизил цены на F-150 Lightning и потерял 3,6 млрд долларов. Маркетологи «голубого овала» в очередной раз переписали прайс-листы электропикапа. В начале 2022 года базовый вариант стоил 40 тысяч долларов, к весне 2023 года стартовая цена увеличилась до 60 тысяч долларов, а на минувшей неделе снизилась до 50 тысяч долларов. На стоимость акций Ford такие «качели» повлияли негативно: обвал на 5,9 процента стал крупнейшим с февраля.