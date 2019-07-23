Посмотрите, как электрический Ford F-150 буксирует 450-тонный груз

Планы по выпуску серийного F-150 с электрической силовой установкой компания подтвердила в начале этого года, однако технические подробности о новинке пока еще держат в секрете. Можно предположить, что пикап обзаведется электрической модификацией после смены поколения, которая запланирована на 2020 год. В следующем году также ожидается появление на рынке гибридной версии.