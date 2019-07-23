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15:18

Посмотрите, как электрический Ford F-150 буксирует 450-тонный груз

К пикапу прицепили вереницу железнодорожных вагонов

Ford испытал прототип полностью электрического пикапа F-150 в действии: автомобилю удалось сдвинуть с места десяток груженых двухэтажных вагонов.

В первую очередь пикап проверили на пустых вагонах. Электрический F-150 встал в начало колонны на рельсы и с легкостью сдвинул многотонный груз с места. Затем на грузовые платформы установили 42 экземпляра Ford F-150 2019 модельного года, в результате чего общая масса возросла до миллиона фунтов (более 450 тонн). Пикап справился и с этой задачей.

Планы по выпуску серийного F-150 с электрической силовой установкой компания подтвердила в начале этого года, однако технические подробности о новинке пока еще держат в секрете. Можно предположить, что пикап обзаведется электрической модификацией после смены поколения, которая запланирована на 2020 год. В следующем году также ожидается появление на рынке гибридной версии.

Источник: Ford