Ford отзывает 870 тысяч новых пикапов из-за дефекта тормозов

В группе риска F-150, выпущенные в период с 2021 по 2023 год

Ford отзовет 870 тысяч новых машин из-за дефекта тормозов. Американский автопроизводитель выяснил, что на пикапах семейства F-150 электрический стояночный тормоз может срабатывать во время движения. «Голубому овалу» известно о 299 случаях внезапной активации «ручника», из них в 19 эпизодах тормоза были задействованы на ходу. Причина самопроизвольного срабатывания — замыкание проводки из-за механического повреждения жгута проводов.