Запуск нового Ford F-150 отложен

Запуск нового Ford F-150 отложенЕго придется ждать до 2028 года
F-150 остается одной из важнейших моделей Ford, и она приносит компании солидную прибыль. Так что решение о переносе запуска пикапа следующего поколения выглядит неожиданным шагом со стороны автопроизводителя, так как конкуренты в лице Chevrolet, GMC, Ram и Toyota могут воспользоваться этой задержкой, чтобы улучшить свои позиции на американском рынке. F-150 последний раз обновлялся еще в 2023 году, а с переходом в 2025 модельный год лишился легендарной опции, известной с 80-х годов прошлого века — кодового замка SecuriCode.
Так или иначе, F-150 пополнил список отложенных новинок Ford. Ранее в него попали электрические кроссоверы, которые должны были дебютировать в 2025-м, но перенесены на 2027-й, а также преемник F-150 Lightning, известный под кодовым обозначением Project T3, — он ожидается во второй половине 2027-го.
В том же 2027 году состоится премьера среднеразмерного пикапа, который построят на новой платформе для бюджетных моделей — она должна быть готова в 2026-м. Параллельно Ford запускает в разработку трехрядный гибридный кроссовер, причем гибридные силовые установки в ближайшие годы будут доминировать в североамериканской линейке бренда. Они обещаны даже тяжелым пикапам Ford Super Duty следующего поколения.