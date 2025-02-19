Запуск нового Ford F-150 отложен

Его придется ждать до 2028 года

Продажи Ford F-150 падают, а запуск нового поколения отложен на год. Crain's Detroit Business со ссылкой на нескольких поставщиков сообщает, что дебют нового F-150 перенесли на 2028-й. Дела у модели в настоящее время идут неважно: по итогам прошлого года спрос на нее упал, в результате чего F-150 лишился звания бестселлера американского рынка, уступив это звание Toyota RAV4. На фоне этого поставщикам сообщили, что Ford продлевает производство актуального F-150 еще на год. В самом же Ford эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.