Редкий Ford Falcon продали за 300 000 долларов

Выставленный экземпляр после тридцатилетнего заточения сохранился не в лучшем состоянии. Кузов Ford Falcon местами покрыт ржавчиной и вмятинами, подкапотное пространство имеет масштабные очаги коррозии. Салон легендарного купе выглядит еще хуже. Пол автомобиля прогнил, сидения покрыты толстым слоем грязи, а приборная панель частично отвалилась.
Однако, по словам продавца, несмотря на ужасающий внешний вид, все детали автомобиля являются заводскими. Кроме того, купе оборудовано редкими для 1973 года гидроусилителем руля, кондиционером и тонированными стеклами. К тому же маслкар является последней спецверсией, созданной после того, как в Австралии запретили производство мощных автомобилей из-за опасений, что они слишком быстрые для обычных дорог.
Под капотом уникального маслкара установлен 5,8-литровый V8 мощностью 380 лошадиных сил и 513 Нм крутящего момента. В паре с агрегатом работает четырехступенчатая «механика». До «сотни» маслкар разгоняется за 6,5 секунды. Максимальная скорость — 230 километров в час. Судя по одометру, пробег 47-летнего Ford Falcon составляет чуть более 100 000 километров. По словам продавца, двигатель автомобиля не работал с 1988 года.
Несмотря на ужасное состояние автомобиля, его стоимость на аукционе достигла 300 000 долларов (примерно 22 000 000 рублей по текущему курсу). Покупатель пожелал остаться неизвестным.
В середине мая в одном из гаражей США обнаружили красно-черный Ford Mustang Convertible 1973 года выпуска в отличном состоянии с пробегом всего 5600 километров. Приобрести идеально выглядящий поникар можно было за 49 900 долларов (примерно 3 700 000 рублей по текущему курсу).