Редкий Ford Falcon продали за 300 000 долларов

Выставленный экземпляр после тридцатилетнего заточения сохранился не в лучшем состоянии. Кузов Ford Falcon местами покрыт ржавчиной и вмятинами, подкапотное пространство имеет масштабные очаги коррозии. Салон легендарного купе выглядит еще хуже. Пол автомобиля прогнил, сидения покрыты толстым слоем грязи, а приборная панель частично отвалилась.

Однако, по словам продавца, несмотря на ужасающий внешний вид, все детали автомобиля являются заводскими. Кроме того, купе оборудовано редкими для 1973 года гидроусилителем руля, кондиционером и тонированными стеклами. К тому же маслкар является последней спецверсией, созданной после того, как в Австралии запретили производство мощных автомобилей из-за опасений, что они слишком быстрые для обычных дорог.