Ford Fiesta может вернуться на рынок

Ожидалось, что клиенты, выбиравшие Ford Fiesta, переориентируются в сторону субкомпактного кроссовера Puma. Но американский автопроизводитель не оставляет планов возродить модель Fiesta на электрической платформе.

«Ford обратился к своему стратегическому партнерству с Renault Group для разработки двух доступных электромобилей для Европы на базе платформы AmpR Small французского автопроизводителя. Хотя официальная информация о Fiesta EV еще не подтверждена, по данным источников, все идет полным ходом», — отмечается в публикации издания Carscoops.

Ожидается, что Fiesta получит высокотехнологичную медиасистему, и большая часть электронного оборудования будет основываться на французской архитектуре. Под цифровой приборной панелью и информационно-развлекательным экраном скрывается операционная система Renault на базе Google с возможностью обновления по беспроводной сети.