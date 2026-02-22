Ford Fiesta может вернуться на рынок
Ожидалось, что клиенты, выбиравшие Ford Fiesta, переориентируются в сторону субкомпактного кроссовера Puma. Но американский автопроизводитель не оставляет планов возродить модель Fiesta на электрической платформе.
«Ford обратился к своему стратегическому партнерству с Renault Group для разработки двух доступных электромобилей для Европы на базе платформы AmpR Small французского автопроизводителя. Хотя официальная информация о Fiesta EV еще не подтверждена, по данным источников, все идет полным ходом», — отмечается в публикации издания Carscoops.
Ожидается, что Fiesta получит высокотехнологичную медиасистему, и большая часть электронного оборудования будет основываться на французской архитектуре. Под цифровой приборной панелью и информационно-развлекательным экраном скрывается операционная система Renault на базе Google с возможностью обновления по беспроводной сети.
Сама компания Renault уже выпускает компактный электромобиль, сравнимый по форм-фактору и габаритам с Ford Fiesta — это возрожденный Renault 5. Длина «пятерки» — 3922 мм, колесная база — 2540 мм. Созданный на основе 400-вольтовой архитектуры AmpR-Small концерна Renault, следующий Ford Fiesta будет доработан инженерами Ford Europe с точки зрения комфорта и управляемости.
