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23:59

Ford выпустил кросс-версию нового Focus с богатым оснащением

Топовая модификация «Фокуса» с пакетом плохих дорог дебютировала в Европе

© Ford Focus Active X Vignale
Сергей Ильин
Компания Ford показала «премиальную» версию Vignale для «Фокуса» четвёртого поколения во вседорожном исполнении Active. Новинка сочетает пластиковый кросс-обвес, увеличенный на 30 миллиметров дорожный просвет и рейлинги на крыше с расширенным списком опций базовой версии. Цены объявят в ближайшее время.

Внешне новый Focus в топ-версии Vignale можно будет отличить по оригинальным двухцветным 17-дюймовым литым дискам, бамперам с парктрониками и светодиодной оптике. Кроме того, такие «Фокусы» будут комплектоваться чёрной крышей и зеркалами с контрастным корпусом. В салоне Focus Active X Vignale выделится кожаными сиденьями и рулём, наличием парковочного ассистента и проекционного дисплея.

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Фото: Ford Focus Active Wagon

Линейка двигателей для Ford Focus Active X Vignale пока не анонсирована. Вероятно, топ-версию можно будет заказать с наиболее мощными агрегатами линеек EcoBoost и EcoBlue: 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 150 или 182 лошадиные силы или 150-сильным 2,0-литровым дизелем.

В следующем году Ford планирует предложить умеренно-гибридную версию нового «Фокуса» с 48-вольтовым стартер-генератором, работающим в сочетании с литровой «турботройкой». Не исключено, что такая модификация тоже будет доступна в исполнении Active X Vignale.

В настоящий момент Ford Focus продают только в Старом Свете: линейка четвёртого поколения доступна к заказу в Европе и Азии. У европейских покупателей новый Focus — бестселлер марки и драйвер продаж: за одиннадцать месяцев удалось реализовать более 200 тысяч машин. В Поднебесной спрос падает: по итогам десяти месяцев продажи «Фокусов» упали почти на 20 процентов до 42 тысяч экземпляров.

Расширение модификаций будет продолжено: известно, что помимо гибрида, в 2020 году в гамме «Фокусов» появится «горячая» версия RS.