Ford выпустил кросс-версию нового Focus с богатым оснащением

Линейка двигателей для Ford Focus Active X Vignale пока не анонсирована. Вероятно, топ-версию можно будет заказать с наиболее мощными агрегатами линеек EcoBoost и EcoBlue: 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 150 или 182 лошадиные силы или 150-сильным 2,0-литровым дизелем.

В следующем году Ford планирует предложить умеренно-гибридную версию нового «Фокуса» с 48-вольтовым стартер-генератором, работающим в сочетании с литровой «турботройкой». Не исключено, что такая модификация тоже будет доступна в исполнении Active X Vignale.