Ford сворачивает гоночные программы с суперкаром GT

Фордовские заводские команды прекратят выступления в Чемпионате мира по длинным гонка (WEC) и в американской серии IMSA по окончании текущего сезона.
Американский производитель начал участвовать в WEC в 2016 году, и первоначально планировал четырехлетнюю программу участия в классе GTE, с возможным продлением её ещё на несколько сезонов. Но теперь спортивную программу решено завершить по окончании третьего сезона.
По словам автоспортивного директора Ford Performance Марка Рашбрука, теперь они готовы переключиться на поддержку клиентских команд. «Мы искали, как оставить наши машины в гонках. Ведь это то, ради чего они создавались. Они должны участвовать в гонках, а наша цель — найти оптимальный способ» — прокомментировал ситуацию Рашбрук для издания Sportscar365.
Рашбрук подтвердил, что они ведут переговоры с многими командами из чемпионатов IMSA и WEC. В процессе участвуют канадцы из фирмы Multimatic, которые готовят машины для гонок, и люди из команды Чипа Ганасси, которая выставляла машины в гонках.
Из шести машин, участвующих сейчас в гонках, в будущем предполагается использовать четыре. Кстати, в текущем сезоне фордовцы будут поддерживать команду Keating Motorsports, которая собирается выступать на Ford GT в «24 часах Ле-Мана» в любительском классе GTE-Am. Своим будущим партнерам фордовцы обещают такой же уровень технической поддержки.
«Эти машины нельзя просто продать кому попало, чтобы просто поехать на них в гонки. Это сложная техника высочайшего уровня. В команде Chip Ganassi Racing и фирме Multimatic лучше всего знают, как выступать на ней. Но даже им требуется помощь от Ford c динамикой шасси, аэродинамикой, и калибровками двигателя» — поясняет Рашбрук.
В гонках главные конкуренты Форда по категории GTE — это Ferrari 488 GTE и Porsche 911 RSR. Главным успехом фордовцев в гонках стала победа в «24 часах Ле-Мана» в 2016 году.
Специально ради этой спортивной программы Ford спроектировал и запустил в мелкосерийное производство среднемоторный суперкар GT. Его главные особенности — углепластиковый монокок, турбомотор Ecoboost V6 3.5 и изощренная аэродинамика. Дорожную версию суперкара вручную собирают специалисты канадской компании Multimatic.
По первоначальному плану в течение четырех лет ежегодно должны выпускать по 250 автомобилей. Впрочем, по разным причинам в первый год было собрано всего 138 автомобилей. Но в 2018 году Ford пересмотрел программу: ее было решено продлить до 2022 года, и выпустить 1350 машин вместо изначально планировавшейся тысячи.