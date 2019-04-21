Ford сворачивает гоночные программы с суперкаром GT

Фордовские заводские команды прекратят выступления в Чемпионате мира по длинным гонка (WEC) и в американской серии IMSA по окончании текущего сезона.

Американский производитель начал участвовать в WEC в 2016 году, и первоначально планировал четырехлетнюю программу участия в классе GTE, с возможным продлением её ещё на несколько сезонов. Но теперь спортивную программу решено завершить по окончании третьего сезона.

По словам автоспортивного директора Ford Performance Марка Рашбрука, теперь они готовы переключиться на поддержку клиентских команд. «Мы искали, как оставить наши машины в гонках. Ведь это то, ради чего они создавались. Они должны участвовать в гонках, а наша цель — найти оптимальный способ» — прокомментировал ситуацию Рашбрук для издания Sportscar365.