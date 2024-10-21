Ford нацелился пробить рекорд Нюрбургринга с новым Mustang GTD

«Голубой овал» замахнулся на лучшее время среди брендов из США

Ford нацелился пробить рекорд Нюрбургринга с новым Mustang GTD. В соцсетях появился видеотизер, который подтверждает амбиции установить новый ориентир для американских автомобилей на Северной петле. Дело в том, что пока ни один «американец» не проехал Нюрбургринг быстрее семи минут, а у Ford Mustang GTD есть все шансы это сделать. Глава марки Джим Фарли назвал в качестве цели время Porsche 911 GT3 RS в кузове 992 — 6:44'848.