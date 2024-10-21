Ford нацелился пробить рекорд Нюрбургринга с новым Mustang GTD«Голубой овал» замахнулся на лучшее время среди брендов из США
В настоящее время быстрейшим американским автомобилем на Нюрбургринге является SRT Viper ACR: в 2017 году он преодолел Северную петлю за 7:01'30. Впрочем, даже тогда суперкар мог проехать быстрее, если бы не попал в аварию на следующей попытке. Вдобавок, с момента установки прошлого рекорда прошло более семи лет, так что выйти из семи минут Mustang GTD точно сможет.
Сравнение с Porsche 911 GT3 RS — это уже серьёзно, ведь немецкий автопроизводитель считается специалистом по сложной трассе. Однако от обычного «Мустанга» у версии GTD немного: по сути речь идёт о практически гоночном болиде с допуском на дороги общего пользования. Также инженеры «голубого овала» не стали ограничиваться атмосферным мотором, хотя Porsche сознательно сохранили такой агрегат.
Преимущество Ford Mustang GTD по мощности колоссальное: фастбэк с компрессорным V8 выдаёт 826 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. У Porsche 911 GT3 RS безнаддувный оппозитный 4,0-литровый шестицилиндровый мотор мощностью 525 лошадиных сил и крутящим моментом 465 Нм.