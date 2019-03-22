Внедорожники Ford Explorer обвинили в отравлении выхлопными газами

Руководство компании с обвинениями не согласно, так как внутренние тесты показали полное соответствие внедорожников действующим требованиям. При этом в США нет стандартов, четко определяющих уровень содержания в воздухе бесцветного токсичного газа, который мог бы стать губительным для здоровья. По словам ученых, его нужно рассчитывать индивидуально для каждого человека.

В середине 2016 года Ford выкупил 100 внедорожников в ответ на жалобы, а в 2017-м объявил о начале сервисной акции, направленной на устранение проблемы возможного отравления угарным газом. Программа действует до сих пор, и как уверяют в компании, количество жалоб на ухудшение самочувствия значительно сократилось.