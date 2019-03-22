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17:00

Внедорожники Ford Explorer обвинили в отравлении выхлопными газами

Против производителя в США подано 50 судебных исков

Более трех тысяч американских владельцев Ford Explorer подали в регулирующие органы страны жалобы на производителя, обвиняя его в отравлении выхлопными и угарными газами. В адрес Ford поступило 50 судебных исков, а полицейские департаменты США, которые используют «Эксплореры» для патрулирования, заявили, что у их сотрудников тоже зафиксированы признаки отравления окисью углерода.
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Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) начала расследование в 2016 году, через год объявив, что у нее есть «предварительные доказательства» превышения допустимого уровня угарного газа в салонах автомобилей — слабый запах выхлопа появлялся только при полном нажатии на педаль газа в сочетании с работающем в режиме рециркуляции климат-контролем. Под подозрение попали внедорожники Ford Explorer, выпущенные в период с 2010 по 2018 год. Если повторная проверка подтвердит предварительные выводы, то «Форду» придется отозвать более миллиона автомобилей и выплатить внушительные штрафы.

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Руководство компании с обвинениями не согласно, так как внутренние тесты показали полное соответствие внедорожников действующим требованиям. При этом в США нет стандартов, четко определяющих уровень содержания в воздухе бесцветного токсичного газа, который мог бы стать губительным для здоровья. По словам ученых, его нужно рассчитывать индивидуально для каждого человека.

В середине 2016 года Ford выкупил 100 внедорожников в ответ на жалобы, а в 2017-м объявил о начале сервисной акции, направленной на устранение проблемы возможного отравления угарным газом. Программа действует до сих пор, и как уверяют в компании, количество жалоб на ухудшение самочувствия значительно сократилось.

Источник: Bloomberg
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