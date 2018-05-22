Модель дебютирует в следующем году

Пульс

Электрический кроссовер Ford построят на платформе нового «Фокуса»

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22 мая 2018

Электрический кроссовер Ford Mach 1 дебютирует в следующем году. В основу модели ляжет переднеприводная платформа C2, ранее использовавшаяся при постройке Focus нового поколения. Об этом сообщает издание Autocar.

[Самые крутые внедорожники и кроссоверы с электромоторами](https://motor.ru/selector/nabatareikah.htm)

Самые крутые внедорожники и кроссоверы с электромоторами

По предварительной информации, кроссовер под кодовым названием CX430 будет выполнен в стилистике традиционного хэтчбека. Заметным отличием модели, вероятно, будет более высокая посадка водителя.

Вседорожник, как ожидается, станет одной из первых новых моделей марки, которые в линейке Ford придут на смену обычным хэтчбекам. Они будут отличаться высоким дорожным просветом, просторным салоном и универсальностью.

Ранее американский производитель заявил, что к 2020 году американская линейка марки на 90 процентов будет состоять из внедорожников и пикапов. Единственными «легковушками» в модельном ряду будут купе Mustang и кросс-версия хэтчбека Focus под названием Active.

Главные факты про новый Ford Focus

Версия для бездорожья, роскошное исполнение Vignale и другие подробности

Иллюстрация: Autocar
Теги:
FordЭлектрокары
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