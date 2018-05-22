Электрический кроссовер Ford построят на платформе нового «Фокуса»

Электрический кроссовер Ford Mach 1 дебютирует в следующем году. В основу модели ляжет переднеприводная платформа C2, ранее использовавшаяся при постройке Focus нового поколения. Об этом сообщает издание Autocar.

По предварительной информации, кроссовер под кодовым названием CX430 будет выполнен в стилистике традиционного хэтчбека. Заметным отличием модели, вероятно, будет более высокая посадка водителя.

Вседорожник, как ожидается, станет одной из первых новых моделей марки, которые в линейке Ford придут на смену обычным хэтчбекам. Они будут отличаться высоким дорожным просветом, просторным салоном и универсальностью.

Ранее американский производитель заявил, что к 2020 году американская линейка марки на 90 процентов будет состоять из внедорожников и пикапов. Единственными «легковушками» в модельном ряду будут купе Mustang и кросс-версия хэтчбека Focus под названием Active.