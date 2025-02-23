Ford обязали выплатить 2,5 млрд долларов после смертельного ДТП

Хотя авария произошла в 2022 году, вердикт был вынесен судом только сейчас. Адвокаты пострадавшей стороны утверждают, что грузовички Ford F-Series 1999-2016 модельных годов произведены с дефектными и потенциально опасными крышами. Против концерна Ford играет судебная практика: в 2022 году автогигант проиграл дело по другому смертельному ДТП, которое случилось в 2014 году, и выплатил семье погибшего 170 миллионов долларов.