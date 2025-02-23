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Опубликовано 23 февраля 2025, 23:23
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Ford обязали выплатить 2,5 млрд долларов после смертельного ДТП

Присяжные посчитали, что автогигант несет ответственность за аварию
Ford обязали выплатить 2,5 млрд долларов после смертельного ДТП. Суд первой инстанции признал «голубой овал» ответчиком по делу об автокатастрофе. Семейная пара из Джорджии разбилась на Ford F-250 Super Duty 2015 модельного года: пикап вылетел с дороги, подлетел на дренажной трубе и перевернулся. И водитель, и пассажир погибли; адвокатам удалось доказать: жертв не удалось избежать из-за недостаточной прочности крыши пикапа.
Ford обязали выплатить 2,5 млрд долларов после смертельного ДТП
© Ford
Сергей Ильин

Хотя авария произошла в 2022 году, вердикт был вынесен судом только сейчас. Адвокаты пострадавшей стороны утверждают, что грузовички Ford F-Series 1999-2016 модельных годов произведены с дефектными и потенциально опасными крышами. Против концерна Ford играет судебная практика: в 2022 году автогигант проиграл дело по другому смертельному ДТП, которое случилось в 2014 году, и выплатил семье погибшего 170 миллионов долларов.

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Юристы Ford утверждают, что в конструкции пикапа не было просчётов, но истец предоставил экспертизу, из которой следует: соотношение прочности к весу F-250 составляет 1:1, тогда как IIHS (Страховой институт безопасности дорожного движения) ставит оценку «хорошо» при соотношении 4:1. Тем не менее «голубой овал» считает выплату 2,5 миллиарда долларов неоправданно высокой и намерен обжаловать решение.

Юристы Ford столкнулись с целой плеядой аналогичных исков: зачастую в суды обращаются владельцы F-Series Super Duty, не попадавшие в аварии с деформированной крышей. Однако разбираться со всеми обстоятельствами предстоит американской Фемиде.

Источник:Ford Authority
Автор:Сергей Ильин
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