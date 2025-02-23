Ford обязали выплатить 2,5 млрд долларов после смертельного ДТП

Ford обязали выплатить 2,5 млрд долларов после смертельного ДТППрисяжные посчитали, что автогигант несет ответственность за аварию
Хотя авария произошла в 2022 году, вердикт был вынесен судом только сейчас. Адвокаты пострадавшей стороны утверждают, что грузовички Ford F-Series 1999-2016 модельных годов произведены с дефектными и потенциально опасными крышами. Против концерна Ford играет судебная практика: в 2022 году автогигант проиграл дело по другому смертельному ДТП, которое случилось в 2014 году, и выплатил семье погибшего 170 миллионов долларов.
Юристы Ford утверждают, что в конструкции пикапа не было просчётов, но истец предоставил экспертизу, из которой следует: соотношение прочности к весу F-250 составляет 1:1, тогда как IIHS (Страховой институт безопасности дорожного движения) ставит оценку «хорошо» при соотношении 4:1. Тем не менее «голубой овал» считает выплату 2,5 миллиарда долларов неоправданно высокой и намерен обжаловать решение.
Юристы Ford столкнулись с целой плеядой аналогичных исков: зачастую в суды обращаются владельцы F-Series Super Duty, не попадавшие в аварии с деформированной крышей. Однако разбираться со всеми обстоятельствами предстоит американской Фемиде.