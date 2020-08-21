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Раритетный Ford Mustang разбили по пути к новому владельцу

Автовоз, перевозивший маслкар, попал в серьезную аварию

© Motorious
Анастасия Дубина
Владелец дилерского центра из Нью-Йорка приобрел на аукционе Mecum отреставрированный Ford Mustang Mach 1 1971 года выпуска для своего клиента из штата Джорджиа. Для доставки маслкара дилер воспользовался услугами автовоза, который по пути к новому хозяину автомобиля попал в серьезную аварию.

Сразу после покупки, Дэвид Джеймс погрузил 49-летний Mustang на автовоз, которому предстояло доставить маслкар из Нью-Йорка в штат Джорджиа. Путь предстоял неблизкий: расстояние между штатами – 1 450 километров. Транспортер с автомобилем почти добрался до пункта назначения, но когда до него оставалось 20 минут, спустя 14 часов пути перевозчик попал аварию.

В результате ДТП автовоз вместе с «Мустангом» съехал с трассы и перевернулся. Маслкар слетел с платформы и приземлился на крышу. Большая часть кузова автомобиля оказалась сильно помята. Повреждения получили вся водительская сторона, передняя часть, а также крыша и стойки спорткара. Что стало причиной аварии, пока не уточняется.

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Ford Mustang Mach 1 является «заряженной» версией рестайлингового купе первого поколения. Модификация сходила с конвейера с 1971 по 1973 годы. Маслкар оборудовался 7-литровым V8 мощностью 375 лошадиных сил. До «сотни» спорткар разгоняется за 5,6 секунды. Максимальная скорость модели составляет 220 километров в час.

В конце июня в Индии покупатель нового сразу после покупки минивэна Kia Carnival при выезде из автосалона врезался в стену. После аварии владелец уехал из дилерского центра на разбитом автомобиле, словно не заметив этого.

Источник: Motorious