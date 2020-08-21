Раритетный Ford Mustang разбили по пути к новому владельцу

В результате ДТП автовоз вместе с «Мустангом» съехал с трассы и перевернулся. Маслкар слетел с платформы и приземлился на крышу. Большая часть кузова автомобиля оказалась сильно помята. Повреждения получили вся водительская сторона, передняя часть, а также крыша и стойки спорткара. Что стало причиной аварии, пока не уточняется.