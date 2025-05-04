Ford похвастался новым рекордом Нюрбургринга с суперкаром Mustang

К методике подсчёта Ford были вопросы: если статус рекорда среди американских автомобилей сомнению не подлежит (конкуренты давно не выезжают на Нюрбургринг), то четвёртое время в общем зачёте сомнительно. Пресс-служба «голубого овала» уточнила, что заявление касается класса спортивных автомобилей, что исключает гиперкары вроде Mercedes-AMG One, а подсчёт ведётся на «длинной» версии трассы (20,8 километра), так что вне зачёта остаются модели а-ля Lamborghini Aventador SVJ.