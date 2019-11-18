Дешевле Tesla, быстрее Porsche: Ford представил электрокроссовер в стиле Mustang

Что же касается самого мощного Mustang Mach-E GT, в состав установки которого войдут два электромотора суммарной мощностью 459 силы, то ему положен аккумулятор емкостью 98,8 киловатт-часа. Заявленное время разгона на 0 до 100 километров в час – 3,5 секунды, что быстрее Porsche Macan Turbo, уверяют в компании.

В основе автомобиля лежит новая платформа, изготовленная из алюминия и композитных материалы, которая предназначается для электромобилей. Спереди у Mustang Mach-E – стойки McPherson, а сзади – многорычажная подвеска и стабилизаторы поперечной устойчивости. В топовых версиях электромобиль получил адаптивные амортизаторы.