Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
10:46

Дешевле Tesla, быстрее Porsche: Ford представил электрокроссовер в стиле Mustang

Премьера новинки Mach-E состоялась в Лос-Анджелесе

© Ford
Компания Ford показала в Лос-Анджелесе нового члена семейства Mustang: купеобразный кроссовер Mach-E с полностью электрической силовой установкой. Самая доступная версия новинки с приводом на заднюю ось обойдется покупателям в 43 тысячи долларов, что дешевле ближайшего конкурента Tesla Model Y (от 47 тысяч долларов). А по динамике «заряженный» Mach-E GT превосходит Porsche Macan Turbo.

У Mustang Mach-E будет две заднеприводные модификации: базовая с 75,7-киловаттной батареей и 255-сильным агрегатом, а также более емким аккумулятором на 98,8 киловатт-часа и мотором мощностью 282 силы. Кроме того, в линейку войдут полноприводные варианты с теми же батареями и 332-сильной установкой. Запас хода в зависимости от версии варьируется от 340 до 600 километров, а разгон от 0 до «сотни» от семи до 5,5 секунды.

>
Reload
1 / 7

Что же касается самого мощного Mustang Mach-E GT, в состав установки которого войдут два электромотора суммарной мощностью 459 силы, то ему положен аккумулятор емкостью 98,8 киловатт-часа. Заявленное время разгона на 0 до 100 километров в час – 3,5 секунды, что быстрее Porsche Macan Turbo, уверяют в компании.

В основе автомобиля лежит новая платформа, изготовленная из алюминия и композитных материалы, которая предназначается для электромобилей. Спереди у Mustang Mach-E стойки McPherson, а сзади – многорычажная подвеска и стабилизаторы поперечной устойчивости. В топовых версиях электромобиль получил адаптивные амортизаторы.

>
Reload
1 / 4

В длину Mach-E достигает 4 724 миллиметров, в ширину – 1 880 миллиметров, в высоту – 1 600 миллиметров, а колесная база равна 2 971 миллиметрам. Клиренс составляет 145 миллиметров у обычного кроссовера и 135 миллиметров у GT-версии. У кроссовера два багажника: объем заднего – 821 литр под полкой и 1 688 литров при сложенных задних креслах. Еще один отсек объемом 135 находится под капотом.

В набор доступного оборудования входят пакет систем безопасности Co-Pilot 360 2.0, новейшая мультимедийная система SYNC 4 с 15,5-дюймовым экраном, возможность открывать двери со смартфона, а также диски от 18 до 20 дюймов и алюминиевые суппорты Flexira Brembo.

Модель уже доступна для заказа: на первом этапе Ford выпустит на рынок ограниченную серию First Edition с полным приводом, панорамной крышей с инфракрасной защитой и расширенным списком оборудования. Стоимость такого исполнения – 59,9 тысячи долларов, а предоплата составляет 500 долларов. До автосалонов модель доберется к концу 2020 года и появится одновременно в США, Китае и Европе.

Источник: Ford