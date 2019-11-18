Дешевле Tesla, быстрее Porsche: Ford представил электрокроссовер в стиле Mustang

У Mustang Mach-E будет две заднеприводные модификации: базовая с 75,7-киловаттной батареей и 255-сильным агрегатом, а также более емким аккумулятором на 98,8 киловатт-часа и мотором мощностью 282 силы. Кроме того, в линейку войдут полноприводные варианты с теми же батареями и 332-сильной установкой. Запас хода в зависимости от версии варьируется от 340 до 600 километров, а разгон от 0 до «сотни» – от семи до 5,5 секунды.
Что же касается самого мощного Mustang Mach-E GT, в состав установки которого войдут два электромотора суммарной мощностью 459 силы, то ему положен аккумулятор емкостью 98,8 киловатт-часа. Заявленное время разгона на 0 до 100 километров в час – 3,5 секунды, что быстрее Porsche Macan Turbo, уверяют в компании.
В основе автомобиля лежит новая платформа, изготовленная из алюминия и композитных материалы, которая предназначается для электромобилей. Спереди у Mustang Mach-E – стойки McPherson, а сзади – многорычажная подвеска и стабилизаторы поперечной устойчивости. В топовых версиях электромобиль получил адаптивные амортизаторы.
В длину Mach-E достигает 4 724 миллиметров, в ширину – 1 880 миллиметров, в высоту – 1 600 миллиметров, а колесная база равна 2 971 миллиметрам. Клиренс составляет 145 миллиметров у обычного кроссовера и 135 миллиметров – у GT-версии. У кроссовера два багажника: объем заднего – 821 литр под полкой и 1 688 литров при сложенных задних креслах. Еще один отсек объемом 135 находится под капотом.
В набор доступного оборудования входят пакет систем безопасности Co-Pilot 360 2.0, новейшая мультимедийная система SYNC 4 с 15,5-дюймовым экраном, возможность открывать двери со смартфона, а также диски от 18 до 20 дюймов и алюминиевые суппорты Flexira Brembo.
Модель уже доступна для заказа: на первом этапе Ford выпустит на рынок ограниченную серию First Edition с полным приводом, панорамной крышей с инфракрасной защитой и расширенным списком оборудования. Стоимость такого исполнения – 59,9 тысячи долларов, а предоплата составляет 500 долларов. До автосалонов модель доберется к концу 2020 года и появится одновременно в США, Китае и Европе.