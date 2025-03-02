Ford запатентовал название для четырехдверного Mustang

Инсайд подтверждается: седан на базе пони-кара не за горами

Ford запатентовал название для четырехдверного Mustang. Портал Ford Authority нашёл в открытом Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) заявку «голубого овала» на регистрацию имени Mach 4. Документ находится во вкладке «Автомобили с бензиновым и электрическим двигателем, пикапы, внедорожники и их конструктивные части». Американцы не сомневаются, что речь идёт о названии для четырёхдверного купеобразного седана на базе Ford Mustang.