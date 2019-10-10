Ford выпустит спецсерию «Мустангов» с рекордной мощностью

Предзаказы на Mustang R-Spec в Австралии начнут принимать с сегодняшнего дня, а поставки первых спорткаров запланированы на январь 2020 года. Цены стартуют с отметки в 100 тысяч австралийских долларов (около 4,37 миллиона рублей по текущему курсу).