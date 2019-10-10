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11:03

Ford выпустит спецсерию «Мустангов» с рекордной мощностью

Купе с наддувным V8 в исполнении R-Spec Limited Edition предназначено для австралийцев

© Ford
Компания Ford рассекретила ограниченную серию Mustang R-Spec для рынка Австралии. Основное отличие от обычных купе — в приводном нагнетателе Roots объёмом 2,65 литра: мощность пятилитрового V8 удалось поднять до 710 лошадиных сил и 827 Нм крутящего момента, что делает Mustang R-Spec самым мощным «Фордом», когда-либо продаваемым на Зелёном континенте.

Возросшая мощность потребовала доработки системы охлаждения: R-Spec обзавёлся дополнительным интеркулером и радиатором увеличенной площади. Кроме того, австралийский филиал Ford модернизировал ходовую часть: спортивные пружины Ford Performance уменьшили клиренс на 20 миллиметров по сравнению с версией GT, штатные амортизаторы уступили место адаптивным механизмам фирмы MagneRide, сечение переднего стабилизатора поперечной устойчивости увеличилось на 5 миллиметров, а заднего — на 3 миллиметра.

«Мустанги» версии R-Spec будут оснащаться только 6-ступенчатой механической коробкой передач.

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Снаружи исполнение R-Spec можно будет узнать по оригинальному оформлению передней части, уникальной окраске с контрастными чёрными вставками, 19-дюймовым легкосплавным дискам Ford Performance, уникальной выхлопной системе Herrod Performance и специальным наклейкам. Спецверсия будет выпущена тиражом 500 экземпляров.

Предзаказы на Mustang R-Spec в Австралии начнут принимать с сегодняшнего дня, а поставки первых спорткаров запланированы на январь 2020 года. Цены стартуют с отметки в 100 тысяч австралийских долларов (около 4,37 миллиона рублей по текущему курсу).